Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
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12.05.2026 16:15:00
Down 80% From Its 52-Week High, Is Duolingo Stock a No-Brainer Buy?
Duolingo (NASDAQ: DUOL) stock is trading as if its business is in deep trouble. The sell-off has pushed it to a multi-year low, hitting levels it hasn't reached since early 2023. It wasn't all that long ago, however, that the stock was looking much more promising, with its 52-week high being a shade under $545. These days, however, it's unclear whether it will even stay above $100, as it's now down around 80% from its high.What's going on with the company, and is it in serious trouble, or is the tech stock trading so low that it's effectively become a no-brainer buy?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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03.05.26
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25.02.26
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Analysen zu Duolingo Inc
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