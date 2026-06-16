Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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16.06.2026 12:45:00
Down 84%, Is It Time to Give Up on This IPO Stock?
Figma (NYSE: FIG) was one of the hottest IPO stocks of 2025 after Adobe had agreed to acquire the company for $20 billion, but abandoned the deal amid regulatory scrutiny in late 2023. Investors who had jumped into Figma stock looking for a big score have gotten nightmarish returns instead.Shares of Figma have continued to grind lower since the company's IPO, and now sit 84% below their short-lived peak. Figma is far from the first IPO stock to burst onto the scene only to go up in flames. But before giving up on this IPO stock, consider the company's recent performance and what it could mean for the stock's future.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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