Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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19.09.2026 21:01:47
Down 86%, Is it Finally Time to Buy Rivian Stock?
The R2 is so far a success, and a lower-priced variant is on the way.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 16, 2026. The video was published on Sept. 18, 2026.
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