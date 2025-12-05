Time Aktie

Down 91% From Its All-Time High, Can Snap Stock Snap Back in 2026?

In 2021, Apple tweaked its privacy rules to make it harder for app developers to track their users across the internet. This created a massive problem for social media platforms, because without access to users' browsing data, they could no longer target them accurately for advertising purposes. Millions of people in developed markets like the U.S. use Apple's iPhone to access social media, so this was a gigantic sea change.Social media giant Meta Platforms, which owns Facebook and Instagram, innovated its way around this challenge. Snapchat parent company Snap (NYSE: SNAP), on the other hand, is still lagging behind, but some of its new tools have successfully boosted conversions for advertisers recently, so its fortunes could be set to turn for the better.Snap stock remains 91% below its 2021 record high, and it's trading at a rock-bottom valuation. Given some of the company's recent momentum and Snapchat's consistently growing user base, here's why this could be a great opportunity for investors heading into 2026.
Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
