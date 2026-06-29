Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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29.06.2026 20:07:00

Down About 29%, Is Meta Stock a Buy, Sell, or Hold?

Meta Platforms (NASDAQ: META) is growing faster than it has in more than a year -- yet its stock has gone the other way, sliding about 29% from the high near $795 it set last August to about $565 as of this writing. For a company still worth around $1.4 trillion, that is a few hundred billion dollars of market value gone while the business behind it was, if anything, picking up speed. So is the stock a buy, a sell, or a hold?To better understand the stock -- and the underlying business -- let's start with what's working, then get to what isn't.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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01.06.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
01.06.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
05.05.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
04.05.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Meta Platforms Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Meta Platforms (ex Facebook) 495,15 2,29% Meta Platforms (ex Facebook)

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