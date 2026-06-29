Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
29.06.2026 20:07:00
Down About 29%, Is Meta Stock a Buy, Sell, or Hold?
Meta Platforms (NASDAQ: META) is growing faster than it has in more than a year -- yet its stock has gone the other way, sliding about 29% from the high near $795 it set last August to about $565 as of this writing. For a company still worth around $1.4 trillion, that is a few hundred billion dollars of market value gone while the business behind it was, if anything, picking up speed. So is the stock a buy, a sell, or a hold?To better understand the stock -- and the underlying business -- let's start with what's working, then get to what isn't.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|495,15
|2,29%
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