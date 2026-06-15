Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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15.06.2026 16:30:00
Down Around 70% From Its High, Is Now the Time to Buy Oklo Stock?
As tech companies invest in artificial intelligence (AI), many investors have been targeting stocks that are involved with energy. These types of stocks may benefit from the rising energy needs that come with building data centers and, thus, can potentially lead to significant long-term returns.Oklo (NYSE: OKLO) is a prime example of that. Despite generating no revenue today, there's the hope that in the future it'll be a key energy company, with its small power plants providing data centers with energy around the clock, in a safe and efficient manner.The stock has fallen 20% this year as investors may have been put off by its high valuation. But with it being down around 70% from its 52-week high of $193.84, could it be a great time to invest in Oklo right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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