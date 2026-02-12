Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|
12.02.2026 17:45:00
Down More Than 35% in 2026, Can Reddit Stock Rebound as Revenue Soars?
Reddit's (NYSE: RDDT) stock has struggled this year, even as the online discussion platform sees soaring revenue and surging profitability. The stock wasn't able to gain any traction after a strong fourth-quarter earnings report and outlook, and is now down more than 35% year to date, as of this writing.Let's take a look at the company's recent earnings report and prospects to see whether investors should buy the dip.Reddit has been seeing strong revenue growth, and that continued in Q4, with revenue soaring 70% year over year to $726 million. That crushed the $665 million in revenue that analysts were expecting, as compiled by LSEG.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Reddit
|
06.02.26
|Reddit-Aktie sehr stark: Besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt (finanzen.at)
|
05.02.26
|Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.12.25
|Vom Code zum Börsenerfolg: Wie Alexis Ohanian mit der Reddit-Aktie reich wurde (finanzen.at)
|
12.12.25
|Reddit-Aktie in Rot: Reddit legt Einspruch gegen Social-Media-Verbot in Australien ein (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Von der Idee zur Reddit-Aktie: Die Konzerngeschichte eines Phänomens (finanzen.at)
|
31.10.25
|Reddit-Aktie legt zu: Gewinnanstieg bei Social Media-Konzern (finanzen.at)
|
30.10.25
|Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)