WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

12.02.2026 17:45:00

Down More Than 35% in 2026, Can Reddit Stock Rebound as Revenue Soars?

Reddit's (NYSE: RDDT) stock has struggled this year, even as the online discussion platform sees soaring revenue and surging profitability. The stock wasn't able to gain any traction after a strong fourth-quarter earnings report and outlook, and is now down more than 35% year to date, as of this writing.Let's take a look at the company's recent earnings report and prospects to see whether investors should buy the dip.Reddit has been seeing strong revenue growth, and that continued in Q4, with revenue soaring 70% year over year to $726 million. That crushed the $665 million in revenue that analysts were expecting, as compiled by LSEG.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
