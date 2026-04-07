UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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07.04.2026 16:00:00
Down More Than 50% From Its 52-Week High, Is UnitedHealth Stock a Steal of a Deal?
UnitedHealth (NYSE: UNH) is a leader in the health insurance industry, but its share price hasn't been reflecting that of late. In just the past year, the stock has been nosediving, and it's now down around 54% from its 52-week high of $606.36, with investors feeling bearish on its business of late. There's been no shortage of bad news surrounding the stock, and there could still be plenty of challenges ahead for the business.But what if you're a long-term investor who's willing to hang on amid its current headwinds? Could it be worth buying right now? Here's what you need to know about the healthcare stock, and what kind of risk you might be taking with it if you invest in it today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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