Down More Than 50% From Its High, Is Rocket Lab Stock a Good Buy Right Now?

Much of the excitement around space travel has centered on Space Exploration Technologies Corp of late. The company, more commonly referred to as just SpaceX, went public earlier this year, and with CEO Elon Musk running the business, it has garnered a lot of hype and excitement.

In the midst of this, another top space stock has been falling -- Rocket Lab (NASDAQ:RKLB). This once-hot growth stock has suddenly fallen out of favor with investors. Its decline, coincidentally, also began right around June, when SpaceX went public.

Now down more than 50% from its 52-week high of $151, has Rocket Lab stock become a no-brainer buy right now?

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