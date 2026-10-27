Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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27.10.2026 17:25:02

Down More Than 50% From Its High, Is Western Digital Stock a Buy?

Back in June, Western Digital (NASDAQ:WDC) stock reached a high of just under $800. These days, however, it's struggling to stay above $400. Investor sentiment has soured of late on memory and storage stocks such as Western Digital and Micron Technology.

But the decline has been particularly bad for Western Digital. What's behind the pullback in price, and could now be an opportune time for growth investors to load up on this top storage stock?

Image source: Getty Images.

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