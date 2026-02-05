Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|
05.02.2026 14:30:00
Down More Than 80% From Its High, Has Figma Stock Become a No-Brainer Buy?
When there's a massive sell-off in a stock's value, it usually means either the business is struggling mightily, and there are serious concerns about its prospects, or there's been a tremendous overreaction in the markets.So what explains what's happening to Figma (NYSE: FIG), a software design company that went public less than a year ago? Given all the growth it was achieving and the rosy expectations for its business, investors never stayed bullish on the stock. The stock is in the midst of what's become a seemingly endless free fall. In its second day of trading (back on Aug. 1, 2025), it hit a high of $142.92. On Monday, it traded at around $24. That's a mammoth six-month decline of 83%.Is there something fundamentally wrong with Figma's business that has growth-oriented investors justifiably worried about it, or is this another case of market overreaction, and could this be a no-brainer stock to buy right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Figma
Aktien in diesem Artikel
|Figma
|18,50
|-1,07%
