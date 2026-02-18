Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
19.02.2026 00:36:00
Down Nearly 40% From Its All-Time High, Is Netflix Stock Too Cheap to Ignore?
Netflix (NASDAQ: NFLX) has been one of the best investment stories this century. It has delivered impressive shareholder returns since its 2002 IPO, but it has run into a bit of trouble lately. The stock is trading down about 43% from its July 2025 all-time high, and its recent performance prompts an obvious question: Should investors buy the dip? Image source: Getty Images.Netflix's stock has tanked largely on investor concern about its efforts to acquire multiple media assets from Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD). The acquisition transaction will cost Netflix a whopping $82.7 billion. This is structured as an all-cash transaction, which means Netflix, which has about $9 billion in cash and short-term investments on hand, will need to take on a substantial amount of debt to finance the deal. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Netflix Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
