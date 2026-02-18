Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 00:36:00

Down Nearly 40% From Its All-Time High, Is Netflix Stock Too Cheap to Ignore?

Netflix (NASDAQ: NFLX) has been one of the best investment stories this century. It has delivered impressive shareholder returns since its 2002 IPO, but it has run into a bit of trouble lately. The stock is trading down about 43% from its July 2025 all-time high, and its recent performance prompts an obvious question: Should investors buy the dip? Image source: Getty Images.Netflix's stock has tanked largely on investor concern about its efforts to acquire multiple media assets from Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD). The acquisition transaction will cost Netflix a whopping $82.7 billion. This is structured as an all-cash transaction, which means Netflix, which has about $9 billion in cash and short-term investments on hand, will need to take on a substantial amount of debt to finance the deal. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Time Inc When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.

mehr Analysen
18.02.26 Netflix Outperform Bernstein Research
27.01.26 Netflix Halten Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
23.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
22.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Netflix Inc. 66,25 -0,05% Netflix Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen