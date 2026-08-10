Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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10.08.2026 16:25:06

Down Nearly 50% From Its High, Has Sandisk Stock Become a Cheap Buy?

The shortage in memory and storage products isn't ending anytime soon. It could last for multiple years. Yet, despite the surge in demand likely to last for the foreseeable future, the market has seemingly turned bearish on Sandisk (NASDAQ: SNDK), whose shares have been in a tailspin for the past month. Entering trading this week, the stock was down roughly 49% from its 52-week high.With more growth opportunities ahead and a valuation that may not seem all that high, could the top memory stock be a no-brainer buy right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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