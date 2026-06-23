Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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23.06.2026 18:10:00
Down Nearly 50% From Its High, Is Super Micro Computer Stock a Bargain Buy?
Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI), which also goes by just Supermicro, has been a polarizing stock to own over the years. It has been generating strong sales growth due to robust demand for its servers, which tech companies have been loading up on as they invest heavily in artificial intelligence. But with concerns about margins and question marks about its governance and leadership, it hasn't exactly been a hot stock to own; it's down 18% over the past 12 months.Trading around $34 on Tuesday, the stock is down significantly from its 52-week high of $62.36, set last year, and its valuation looks low relative to earnings. Is it a steal at its current price, or are you better off avoiding the troubled tech stock?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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