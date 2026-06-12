Zscaler Aktie

Zscaler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022

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12.06.2026 18:00:13

Down Nearly 60%, Is Zscaler Now a Long-Term Opportunity or a Value Trap in the AI Era?

After a roughly 60% slide, Zscaler (NASDAQ: ZS) faces a classic execution‑versus‑valuation test amid shifting AI narratives and SaaS multiple compression. Watch the video below to see what must change before sentiment -- and the stock -- can recover.*This video was published on Jun. 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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