Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
|
27.10.2026 14:57:01
Down Nearly 65% From Its 52-Week High, Has Rocket Lab Stock Become a Bargain Buy?
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) stock has been declining sharply in recent months. Around the time Space Exploration Technologies Corp went public, there has been less excitement (and money) to go around for space stocks, and Rocket Lab appears to have felt that, significantly. In late May, just before the SpaceX IPO, it hit a high of $151. On Monday, it closed at just under $54 -- a decline of 64% from that peak.
At $34 billion in market cap, it's nowhere near as big as SpaceX, which is worth around $2 trillion today. But it still has tremendous growth potential in space, and it's been posting some incredible numbers. Could this struggling rocket stock be a bargain buy right now?
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: Rocket Lab informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|52,30
|8,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.