Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|
15.01.2026 20:02:00
Down Nearly 80%, Should You Buy Figma (FIG) Stock Right Now?
Figma (NYSE: FIG), a provider of cloud-based user interface (UI) and user experience (UX) design tools, attracted significant attention when it went public at $33 per share on July 31, 2025. Its stock opened at $85 and closed at a record high of $142.92 just two days later.Figma initially impressed the bulls because it was growing like a weed and seemed poised to loosen Adobe's (NASDAQ: ADBE) grip on the UI/UX design market. However, that enthusiasm waned over the past year as its growth slowed and expenses rose.That's why Figma's stock now trades slightly below its IPO price at $32. Does that near-80% drop from its all-time highs represent a good buying opportunity for long-term investors?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Figma
|
06.11.25
|Figma-Aktie auf grünem Terrain - Umsatzsprung begeistert Anleger (finanzen.at)
|
04.09.25
|Figma-Aktie unter Druck: Anleger trotz überaus starkem Quartal skeptisch (finanzen.at)
|
03.09.25
|Ausblick: Figma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Figma rival Canva valued at $42bn as IPO rumours swirl (Financial Times)
|
20.08.25
|Erste Schätzungen: Figma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.08.25
|IPO der Figma-Aktie: Welche Tech-Startups nun mit enem Börsengang folgen könnten (finanzen.at)
|
05.08.25
|Figma-Aktie startet fantastisch an der Börse - doch war die Aktie bei der Ausgabe zu billig? (finanzen.at)
Analysen zu Figma
Aktien in diesem Artikel
|Figma
|25,40
|-7,30%
