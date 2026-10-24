Down Roughly 50% From Its Highs, Is Netflix Stock Finally a Buy?

After hitting an all-time closing high of $133.91 on June 30, 2025, Netflix (NASDAQ: NFLX) shares are down roughly 50% following the streaming giant's third-quarter earnings report. The stock's multiple compression, meanwhile, finally makes it look like a buy, despite slightly slowing revenue growth.

The video streaming company reported its third-quarter results after the closing bell on Oct. 20, which led the stock to continue its descent. The stock has been basically flat over the past five years. Let's dig into Netflix's results and prospects to see why it looks like a buy.

It was probably pretty obvious before Netflix's report that the streaming giant wouldn't post blockbuster earnings, since it fired its chief content officer and announced its largest layoff since 2022 days before the report. It hired former Walt Disney executive Peter Rice for the role, whom the company praised for his expertise in "talent relations."

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