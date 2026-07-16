Downing Income VCT 3 Aktie
ISIN: GB00B55T8S03
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16.07.2026 06:00:21
Downing Street calls in private equity bosses amid London listing woes
Government wants to encourage UK IPOs of portfolio companies as FTSE exodus continuesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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