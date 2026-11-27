GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
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27.11.2026 03:22:25
Dow's 1,100 Point Drop And Comeback; S&P Puts Nvidia's Credit Ratings On Negative Watch; 2026 Gift Tax Exclusion Ends Dec 31
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