17.07.2026 06:31:29

Doxa AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Doxa AB hat am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,3 Millionen SEK – eine Minderung von 28,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,8 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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