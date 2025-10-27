Doxa AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Doxa AB präsentierte am 24.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,360 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 4,6 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 24,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Doxa AB 6,1 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at