Doxa AB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Doxa AB lud am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Doxa AB ein Ergebnis je Aktie von -0,030 SEK vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 636,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,4 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 2,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at