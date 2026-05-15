Doximity A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Doximity A hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD gegenüber 0,310 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,12 Prozent auf 145,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 138,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,980 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Doximity A 1,11 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,05 Prozent auf 644,86 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 570,40 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at