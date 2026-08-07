Doximit a Aktie

Doximit a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS1K / ISIN: US26622P1075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.08.2026 19:04:25

Doximity Stock Soars 47% Despite Lower Q1 Profit As Revenue Grows

(RTTNews) - Doximity, Inc. (DOCS) shares surged $9.72, or 47.05 percent, to $30.38 on Friday, after the digital healthcare platform reported first-quarter results, with revenue increasing despite a decline in net income driven by higher operating expenses.

The stock opened at $38.87 and traded between $30.32 and $39.99 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $17.15 to $76.51. Trading volume reached 34.18 million shares, compared with an average daily volume of 4.16 million shares.

First-quarter net income declined to $24.32 million, or $0.13 per share, from $53.32 million, or $0.28 per share, a year earlier. Revenue rose 7.3 percent to $156.62 million from $145.91 million, while gross profit increased to $132.93 million from $130.12 million. Operating income fell to $33.64 million from $54.52 million, as research and development, sales and marketing, and general and administrative expenses increased, including higher stock-based compensation.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Doximity Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Doximity Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Doximity Inc Registered Shs -A- 27,40 32,62% Doximity Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen