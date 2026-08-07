Doximit a Aktie
WKN DE: A3CS1K / ISIN: US26622P1075
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07.08.2026 19:04:25
Doximity Stock Soars 47% Despite Lower Q1 Profit As Revenue Grows
(RTTNews) - Doximity, Inc. (DOCS) shares surged $9.72, or 47.05 percent, to $30.38 on Friday, after the digital healthcare platform reported first-quarter results, with revenue increasing despite a decline in net income driven by higher operating expenses.
The stock opened at $38.87 and traded between $30.32 and $39.99 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $17.15 to $76.51. Trading volume reached 34.18 million shares, compared with an average daily volume of 4.16 million shares.
First-quarter net income declined to $24.32 million, or $0.13 per share, from $53.32 million, or $0.28 per share, a year earlier. Revenue rose 7.3 percent to $156.62 million from $145.91 million, while gross profit increased to $132.93 million from $130.12 million. Operating income fell to $33.64 million from $54.52 million, as research and development, sales and marketing, and general and administrative expenses increased, including higher stock-based compensation.
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