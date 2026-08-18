FORM Holdings Aktie
WKN DE: A2AJ0M / ISIN: US34634E1029
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18.08.2026 12:11:10
Doximity's Co-Founder Just Filed a Form 4. Is There Anything in It Worth Worrying About?
Jeffrey Tangney, the chief executive officer of Doximity, Inc. (NYSE:DOCS), reported the disposition of 8,505 shares of Class A Common Stock on August 15, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($24.80).Doximity is a leading digital health platform serving the U.S. healthcare practitioner community with approximately 880 employees and a market capitalization of $4.6 billion. The company has achieved substantial profitability with TTM net income of $167.0 million on revenue of $655.6 million, demonstrating strong unit economics and operational efficiency. Doximity's competitive advantage derives from its comprehensive practitioner network, integrated suite of clinical and professional tools, and established relationships with pharmaceutical and healthcare organization customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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