Islamic Aktie
WKN DE: A1C6VS / ISIN: QA000A1C6VS5
|
08.01.2026 21:12:23
Dozens of protesters have reportedly been killed by security forces in Iran as protests against the Islamic regime spread across the country
The demonstrations, which were sparked by anger over the rising cost of living, have been met with a crackdown by Iran's Islamic regime. Donald Trump has said the US will hit Iran "very hard" if protesters are killed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Islamic Holding Group
Analysen zu Islamic Holding Group
Aktien in diesem Artikel
|Islamic Holding Group
|3,13
|-0,64%
