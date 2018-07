dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 31.07.2018

USA: Verbraucherstimmung hellt sich überraschend auf

WASHINGTON - Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich im Juli überraschend aufgehellt. Der vom Conference Board erhobene Indikator sei um 0,3 Punkte auf 127,4 Zähler gestiegen, teilte das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten nur 126,0 Punkte erwartet.

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex hellt sich überraschend weiter auf

CHICAGO - In den USA hat sich in der Region Chicago das Geschäftsklima im Juli überraschend weiter aufgehellt. Der entsprechende Indikator stieg um 1,4 Punkte auf 65,5 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Dienstag in Chicago mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Rückgang auf 60,0 Punkte erwartet.

ROUNDUP 2: Skepsis in Teheran nach Trumps überraschendem Gesprächsangebot

WASHINGTON/TEHERAN - Das überraschende Gesprächsangebot von US-Präsident Donald Trump im eskalierenden Konflikt mit dem Iran ist in Teheran auf Skepsis gestoßen. Vor einem solchen Treffen müsse Trump seinen Ausstieg aus dem bestehenden Atomabkommen und die bevorstehenden US-Sanktionen wieder zurücknehmen, forderte der Berater des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani, Hamid Abutalebi, am Dienstag. Trump hatte am Montag gesagt, er wäre "jederzeit" zu einem Treffen mit der iranischen Führung bereit - ohne Vorbedingungen.

USA: Hauspreisanstieg schwächt sich weiter ab - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Die Preise am US-Häusermarkt sind im Mai den zweiten Monat in Folge schwächer gestiegen. Der Case-Shiller-Index erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,51 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Das liegt unter dem Anstieg im Vormonat von revidiert 6,69 (zunächst 6,56) Prozent. Analysten hatten für Mai im Schnitt mit einem Zuwachs um 6,40 Prozent gerechnet.

IWF-Führung diskutiert Stabilität Griechenlands

FRANKFURT/WASHINGTON - Das Leitungsgremium des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist mit Blick auf die Schuldentragfähigkeit von Griechenland uneins. Die jüngsten Hilfsmaßnahmen durch die Eurozone werden durch das Direktorium des Währungsfonds jedoch begrüßt, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Länderbericht ("Artikel-IV-Konsultationen") hervorgeht. Um das anziehende Wirtschaftswachstum zu stützen und die Schuldentragfähigkeit zu sichern, fordert der IWF von Griechenland weitere Reformanstrengungen.

USA: Konsumausgaben steigen weiter - Inflation konstant

WASHINGTON - In den USA sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Juni weiter gestiegen. Sie erhöhten sich wie von Analysten im Mittel erwartet um 0,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Die Entwicklung im Vormonat fiel mit plus 0,5 Prozent wesentlich besser aus als zunächst gedacht. Die Einkommen der privaten Haushalte stiegen ebenfalls um 0,4 Prozent.

USA: Arbeitskosten steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Arbeitskosten im zweiten Quartal schwächer als erwartet gestiegen. Der entsprechende Index sei um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal geklettert, teilte das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mit. Ökonomen hatten im Schnitt einen Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet. Im Vorquartal waren die Arbeitskosten um 0,8 Prozent gestiegen.

ROUNDUP: Euroraum-Wirtschaft verliert weiter an Fahrt - Inflation über EZB-Ziel

LUXEMBURG - Die Wirtschaft der Eurozone hat im Frühjahr weiter an Schwung verloren. Wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte, lag die Wirtschaftsleistung (BIP) im zweiten Quartal 0,3 Prozent höher als im Quartal davor. Damit hat sich das Wachstum das zweite Quartal in Folge abgeschwächt, und es wurde die niedrigste Wachstumsrate seit dem dritten Quartal 2016 erreicht.

Italien: Wirtschaftswachstum schwächt sich wie erwartet ab

ROM - Das Wachstum der italienischen Wirtschaft hat sich im Frühjahr wie erwartet abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent gewachsen, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mitteilte. Im Vorquartal hatte die Wirtschaftsleistung noch um 0,3 Prozent zugelegt.

Eurozone: Inflation steigt auf höchsten Stand seit Ende 2012

LUXEMBURG - Die Teuerung in der Eurozone hat im Juli weiter angezogen. Wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte, stieg die Inflationsrate von 2,0 Prozent im Vormonat auf 2,1 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Dezember 2012, also seit etwa fünfeinhalb Jahren. Das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von mittelfristig knapp zwei Prozent wird damit leicht überschritten.

Japan: Industrieproduktion sinkt überraschend stark

TOKIO - In Japan hat die Industrie im Juni einen unerwartet starken Dämpfer einstecken müssen. Im Monatsvergleich sei die Produktion in den Industriebetrieben um 2,1 Prozent gesunken, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Analysten wurden vom Ausmaß des Rückschlags überrascht. Sie hatten nur mit einem leichten Produktionsrückgang um 0,3 Prozent gerechnet. Der Juni-Rückgang ist bereits der zweite in Folge.

Spaniens Wirtschaftswachstum verliert überraschend an Tempo

MADRID - Die spanische Wirtschaft hat das zuletzt hohe Wachstumstempo im Frühjahr nicht ganz halten können. Im zweiten Quartal sei die Wirtschaftsleistung (BIP) um 0,6 Prozent höher gewesen als im Auftaktquartal, teilte das nationale Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mit. Dies ist das schwächste Wirtschaftswachstum seit vier Jahren. Analysten hatten hingegen für die Monate April bis Juni einen etwas stärkeren Zuwachs der Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent erwartet.

Frankreich: Inflation steigt auf höchsten Stand seit 2012

PARIS - Die Teuerung in Frankreich zieht weiter an. Die nach europäischen Standards berechnete Inflationsrate betrug im Juli 2,6 Prozent, wie das nationale Statistikamt Insee am Dienstag mitteilte. Das ist der höchste Wert seit März 2012. Im Juni hatte die Rate 2,3 Prozent betragen. Analysten hatten im Mittel einen Anstieg auf 2,4 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich fiel das allgemeine Preisniveau im Juli um 0,1 Prozent.

