dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Abwarten vor EZB-Zinssignalen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Vor der Leitzinsentscheidung in der Eurozone dürfte der Dax (DAX 40) am Donnerstag weiter auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels wenige Punkte höher auf 17 720 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte er bei 17 816 Punkten sein bisheriges Rekordhoch erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte ihren Leitzins laut überwiegender Expertenmeinung zum vierten Mal in Folge unverändert belassen. Bis September hatte sie ihre Leitzinsen wegen der stark gestiegenen Inflation rasch und deutlich auf das jetzige Niveau angehoben, seither aber stillgehalten. Die große Frage ist, wann die Zinsen sinken. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte tags zuvor bekräftigt, dass man es mit Zinssenkungen nicht eilig hat. Erst müsse man mehr Zutrauen gewinnen, dass die Inflation weiter und dauerhaft zurückgehe. Dem US-Aktienmarkt reichte dies für leichte Gewinne.

USA: - GEWINNE - Nach zwei Verlusttagen haben sich zur Wochenmitte vor allem die Technologiewerte in den USA etwas erholt. Nach den Äußerungen von Notenbankchef Jerome Powell und starken Quartalszahlen des Softwarekonzerns CrowdStrike stieg der mit Tech-Werten gespickte NASDAQ 100 Index um 0,67 Prozent auf 18 017,57 Zähler. Während es für den breiter gefassten S&P 500 zu einem Anstieg um 0,51 Prozent auf 5104,76 Punkte reichte, tat sich der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) etwas schwerer damit, seine Kursgewinne zu verteidigen. Am Ende stand für den Leitindex der Wall Street aber auch ein Plus von 0,20 Prozent auf 38 661,05 Punkte auf der Kurstafel.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Der Nikkei 225 fiel um 1,2 Prozent. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen büßte im späten Handel ein halbes Prozent ein. In der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel der Hang-Seng-Index (Hang Seng) zuletzt um fast ein Prozent. Gewinne gab es in Australien.

^

DAX 17716,71 0,10

XDAX 17717,90 0,24

EuroSTOXX 50 4915,49 0,46

Stoxx50 4316,16 0,29

DJIA 38661,05 0,20

S&P 500 5104,76 0,51

NASDAQ 100 18017,57 0,67

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 133,43 -0,05%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0901 0,02

USD/Yen 148,57 -0,52

Euro/Yen 161,96 -0,51

°

ROHÖL:

^

Brent 82,84 -0,12 USD

WTI 79,03 -0,10 USD

°

/mis