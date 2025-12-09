dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Abwarten vor Fed-Entscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Der DAX bleibt vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend offenbar in Warteposition. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn einen Punkt tiefer auf 24.045 Punkte. Bereits tags zuvor war der Dax knapp über seinen 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für den mittel- und längerfristigen Trend - auf der Stelle getreten. Aus der Handelsspanne vom Freitag kam er nicht heraus. Die Volatilität am Markt war zuletzt bereits deutlich zurückgegangen. Nun tut die Zurückhaltung vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed ihr Übriges. Nach einem bisher guten Jahr, in dem der Dax aktuell rund 21 Prozent im Plus liegt, will kaum jemand noch große Risiken eingehen. Zuletzt wurde wieder fest mit einer Zinssenkung gerechnet.

USA: - LEICHT IM MINUS - Die US-Aktienmärkte haben am Montag vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,45 Prozent bei 47.739,32 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,35 Prozent auf 6.846,51 Zähler ein. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,25 Prozent auf 25.627,95 Punkte abwärts. "Man ist sich in der Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll", stellte Gunter Deuber fest, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International. Das duale Mandat der US-Notenbank aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung führe aktuell zu einem Zielkonflikt. Da die Inflation trotz der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump aber bisher geringer ausgefallen sei als erwartet, dürfte eine Zinssenkung das wahrscheinlichere Szenario sein, so Deuber.

ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE IN HONGKONG, NIKKEI IM PLUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan leicht nach oben ging, gab es Hongkong und an den chinesischen Festlandbörsen Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog kurz vor Handelsende um 0,2 Prozent an und knüpfte damit an die Gewinne vom Montag an. Ganz anders sah es in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong aus. Dort sank der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im dortigen späten Handel knapp 1,4 Prozent, nachdem er am Montag bereits mehr als ein Prozent verloren hatte. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büßte 0,8 Prozent ein und gab damit die Gewinne vom Montag wieder ab.

DAX 24046,01 0,07%

XDAX 24024,65 -0,07%

EuroSTOXX 50 5725,59 0,03%

Stoxx50 4813,63 -0,04%

DJIA 47739,32 -0,45%

S&P 500 6846,51 -0,35%

NASDAQ 100 25627,95 -0,25%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 127,39 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1644 0,05%

USD/Yen 156,09 0,10%

Euro/Yen 181,75 0,15%

BITCOIN:

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 89.933 -0,79%

ROHÖL:

Brent 62,26 -0,23 USD

WTI 58,60 -0,28 USD

