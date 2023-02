dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem starken Wochenstart dürfte sich im Dax (DAX 40) am Dienstag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart wenige Punkte höher auf 15 388 Punkte. Der Dax pendelt aktuell um seine 21-Tage-Linie. Am Vortag hatte er sich zeitweise bis auf 15 481 Punkte erholt, hatte es dann aber doch nicht ganz an die Charthürde um 15 500 Punkte geschafft. An der Wall Street hatte es am Montag einen Erholungsversuch gegebenen, der aber zum Handelsende immer mehr in sich zusammenfiel. Letztlich blieb ein kleines Plus. An den asiatischen Börsen zeichnet sich am Morgen kein klarer Trend ab. Im Fokus stehen an diesem Dienstag unter anderem Zahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer.

USA: - GEWINNE ABGEBRÖCKELT - Nach einem erfreulichen Start in die neue Börsenwoche hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) die anfänglichen Gewinne überwiegend wieder abgegeben. Im späten Handel am Montag drehte der Dow sogar kurzzeitig ins Minus. Zur Schlussglocke stand für den Index dann ein Plus von 0,22 Prozent auf 32 889,09 Punkte zu Buche. Das Aktiengeschäft verlief ohne größere Impulse in ruhigen Bahnen. Auch ein leichter Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt konnte dem Dow letztlich keinen stärkeren Rückenwind verleihen. In der vergangenen Woche hatten die Kurse unter der Erwartung längerfristig höhere Zinsen in den USA gelitten. Der Dow war am Freitag auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gerutscht. Der breit gefasste S&P 500 erholte sich am Montag um 0,31 Prozent auf 3982,24 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,74 Prozent auf 12 057,79 Punkte etwas stärker zu.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Dienstag zurückgehalten. Die Vorgaben von der Wall Street waren durchwachsen, da die Kursgewinne dort im Handelsverlauf abgebröckelt waren. Zudem schwelen weiterhin Konjunktursorgen und auch die politischen Spannungen zwischen China und den USA rücken wieder stärker in den Fokus. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (Hang Seng) fiel zuletzt um rund ein halbes Prozent und der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen trat in etwa auf der Stelle. In Tokio schloss der Nikkei 225 0,1 Prozent im Plus.

