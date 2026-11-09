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09.11.2026 07:36:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Im DAX dürften die Anleger am Montag zunächst weiter auf der Hut bleiben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,3 Prozent tiefer auf 25.737 Punkte. Sein Rekordhoch bei 26.692 Punkten, das der Dax in der Vorwoche nach den US-Zwischenzahlen erreicht hatte, rückt damit noch weiter weg und die 21- sowie 50-Tage-Linie stärker in den Blick. Diese geben Hinweise auf den kurz- und mittelfristigen Trend und verlaufen derzeit bei 25.607 beziehungsweise 25.555 Punkten. Sorgen, dass mit dem Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen der KI-Bereich stärker reguliert werden könnte, hatten die Börsen in der vergangenen Woche letztlich stark belastet. Am Freitag hatte sich der US-Techindex NASDAQ 100 etwas erholt. In Asien ging es am Morgen vor allem in Japan und Taiwan deutlich bergauf.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Nach dem Ausverkauf an den US-Börsen am Vortag hat sich der besonders gebeutelte Tech-Sektor am Freitag wieder etwas berappelt. Dagegen verzeichnete der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial weitere, aber vergleichsweise moderate Verluste. Ein überraschend guter Arbeitsmarktbericht schürte die Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember, gab den Aktienkursen aber kaum Impulse. Auch das von der Universität Michigan ermittelte, ebenfalls stark ausgefallene Verbrauchervertrauen ließ die Anleger kalt. Letztlich machte der NASDAQ 100 mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 26.989,99 Punkte ein wenig Boden gut, vor allem dank der deutlich erholten Halbleiterwerte. Für die Anleger dürfte das indes nur ein schwacher Trost sein: Am Donnerstag hatte der technologielastige Auswahlindex wegen eines mehr als sechsprozentigen Einbruchs den tiefsten Stand seit April erreicht. Seit Beginn der nur zwischenzeitlich stockenden Verkaufswelle gegen Ende Oktober steht ein Minus von 9,5 Prozent zu Buche. Für die Woche beläuft sich der Kursabschlag auf 4,9 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,31 Prozent auf 7.376,86 Punkte, womit er sich ebenfalls von seinen deutlichen Vortagsverlusten absetzte. Der Dow, der sich zuletzt besser als die beiden anderen Indizes gehalten hatte, verlor weitere 0,46 Prozent auf 51.285,73 Zähler. Auf Wochensicht verzeichnete er vor allem wegen des Kursrutsches vom Donnerstag ein Minus von 0,9 Prozent.

ASIEN: - TENDENZ - In Asien haben sich die Aktienmärkte am Montag nach den deutlichen Verlusten am Freitag größtenteils erholt. So legte der Nikkei 225 kurz vor Handelsende etwas mehr als zwei Prozent zu und macht damit einen Teil der Verluste vom Freitag wieder wett.

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DAX 25820,36 -1,92%

XDAX 25674,11 -1,91%

EuroSTOXX 50 6170,49 -0,98%

Stoxx50 5370,47 -0,90%

DJIA 51285,73 -0,46%

S&P 500 7376,86 0,31%

NASDAQ 100 26989,99 1,35%

°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 123,08 -0,03%

°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1158 0,14%

USD/Yen 158,31 -0,11%

Euro/Yen 176,64 0,03%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 74.860 0,16%

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ROHÖL:

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Brent 97,02 -1,30 USD

WTI 90,12 -0,71 USD

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/zb

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