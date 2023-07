dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben zuversichtlich

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERAT HÖHER ERWARTET - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte erneut stabil zeigen. Mit zuletzt 16 220 Punkten indizierte der Broker IG den Dax (DAX 40) am Mittwochmorgen moderat im Plus. Schon seit Tagen hat sich der deutsche Leitindex über der Marke von 16 000 Punkten etabliert, mit verhaltener Tendenz nach oben. Über den weiteren Fortgang dürften jedoch erst die Sitzungen der US-Notenbank Fed am Abend sowie der Europäischen Zentralbank am Donnerstag entscheiden. Die Fed wird ihren Leitzins mit großer Wahrscheinlichkeit erneut anheben. Und auch bei der EZB rechnen die meisten Beobachter mit einer weiteren Zinserhöhung . Dies dürfte die weitere Richtung an den internationalen Börsen vorgeben. Daneben nimmt die Saison der Quartalsbilanzen weiter Fahrt auf. Am Vorabend hatten die Deutsche Börse und der Stromkonzern RWE Quartalszahlen veröffentlicht. An diesem Mittwoch stehen neben anderen die Geschäftsberichte der Deutschen Bank (Deutsche Bank), des Triebwerksbauers MTU (MTU Aero Engines) Aero Engines und der Porsche AG (Porsche) auf der Agenda.

USA: - MODERATE GEWINNE - Vor der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die Börsen in New York am Dienstag zugelegt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) erreichte den höchsten Stand seit Anfang Februar 2022. Zum Handelsschluss blieb für den Leitindex aber nur noch ein Plus von 0,08 Prozent auf 35 438,07 Punkte. Der marktbreite und aussagekräftigere S&P 500 kletterte im Verlauf so hoch wie zuletzt im April 2022 und schloss mit einem Plus von 0,28 Prozent auf 4567,46 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100, der am Vortag den Standardwerten etwas hinterhergelaufen war, ging es um 0,73 Prozent auf 15 561,42 Punkte hinauf. Nach dem Börsenschluss legten unter anderem die Tech-Schwergewichte Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft Quartalsberichte vor. Microsoft gaben nachbörslich nach, Alphabet verbuchten deutliche Aufschläge.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Nach dem starken Vortag im Sog von Hoffnungen auf mehr staatliche Konjunkturhilfen haben die Börsen Chinas am Mittwoch einen Teil ihrer Vortagesgewinne abgegeben. Anleger warten auf Zinssignale der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, fiel im späten Handel um 0,4 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,7 Prozent. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel leicht nach. Gewinne gab es in Australien.

DAX 16211,59 0,13%

XDAX 16231,67 0,27%

EuroSTOXX 50 4391,30 0,19%

Stoxx50 4009,71 0,39%

DJIA 35438,07 0,08%

S&P 500 4567,46 0,28%

NASDAQ 100 15561,42 0,73%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,57 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1051 -0,01%

USD/Yen 141,08 0,12%

Euro/Yen 155,91 0,08%

ROHÖL:

Brent 83,22 -0,32 USD

WTI 79,28 -0,35 USD

