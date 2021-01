dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger vorsichtig nach Rekordrally

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Leichte Kursverluste auf hohem Niveau dürften am Dienstag zunächst das Bild im deutschen Aktienhandel prägen. Nach dem weiteren Rekordhoch des Dax (DAX 30) zum Wochenauftakt hatte dieser die Gewinne im späten Handel fast vollständig eingebüßt. Am Morgen taxierte der Broker IG den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start auf 13 700 Punkte und damit 0,2 Prozent unter dem Vortagesschluss. Zuletzt hatten die weltweit begonnenen Corona-Impfungen und ein neues staatliches Hilfspaket für die weltgrößte Volkswirtschaft USA die Aktienkurse nach oben getrieben. Doch an der Wall Street hatten Anleger am Vortag erst einmal Kasse gemacht angesichts der Unsicherheiten um die anstehenden, wichtigen Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia an diesem Dienstag und der Sorge über weiter hohe Corona-Ansteckungszahlen.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Nach anfänglichen Rekorden hat die Wall Street zu Beginn des neuen Jahres ihrem guten Lauf Tribut gezollt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte am Ende 1,25 Prozent im Minus bei 30 223,89 Punkten, zeigte sich damit aber immerhin sichtlich erholt von seinem Tagestief. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag letztlich um 1,48 Prozent auf 3700,65 Zähler nach unten und der Auswahlindex NASDAQ 100 verlor 1,50 Prozent auf 12 694,67 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent schwächer. Die Corona-Lage belastet dort weiter. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen legte hingegen zuletzt um fast eineinhalb Prozent zu und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,2 Prozent.

DAX 13726,74 0,06%

XDAX 13701,50 0,24%

EuroSTOXX 50 3564,39 0,33%

Stoxx50 3124,27 0,51%

DJIA 30223,89 -1,25%

S&P 500 3700,65 -1,48%

NASDAQ 100 12694,67 -1,5%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,21 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2273 0,2%

USD/Yen 102,96 -0,18%

Euro/Yen 126,36 0,02%

ROHÖL:

Brent 50,97 -0,12 USD

WTI 47,56 -0,07 USD

