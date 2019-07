dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger wagen sich aus der Deckung

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach einem soliden Start in die Woche dürfte es am Dienstag am deutschen Aktienmarkt weiter aufwärts gehen. Trotz mehrerer Gewinnwarnungen deutscher Unternehmen am Vorabend taxierte der Broker IG den Leitindex Dax (DAX 30) knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher auf 12 366 Punkte. Denn die US-Regierung und führende Vertreter aus dem US-Kongress haben sich auf ein Haushaltspaket geeinigt - und damit größere Turbulenzen bis hin zu einem Regierungsstillstand abgewendet. Nun richteten sich die Blicke aber schon wieder auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Am Montagabend hatten indes mit Continental, dem Autozulieferer Dürr und dem Stahlhändler Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) gleich drei Industrieunternehmen die Gewinnziele zurückgeschraubt. Anleger müssen das nun erst einmal verarbeiten.

USA: - GEWINNE - An der Wall Street ist es zu Wochenbeginn ruhig zugegangen. Bevor in den kommenden Tagen die Berichtssaison der Konzerne im Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ihren Lauf nimmt, hielt sich der US-Leitindex am Montag bis zum Schluss unweit der Gewinnschwelle auf. Er ging 0,07 Prozent höher bei 27 171,90 Punkten über die Ziellinie.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Dienstag überwiegend zugelegt. In Japan ging es für den Nikkei 225 um mehr als 1 Prozent nach oben. In Hongkong stieg der Hang Seng um 0,11 Prozent, während der CSI 300 an Chinas Festlandbörsen um 0,11 Prozent nachgab. Das Umfeld für Aktien bleibt insgesamt gemischt. Anleger schauen derzeit im Zuge der Quartalsberichtssaison genau auf die Geschäftsentwicklung der Unternehmen und welche Auswirkungen die globalen Handelsstreitigkeiten und die träge Autonachfrage haben. Hinzu kommen die Spannungen zwischen den USA und Großbritannien auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite. Auch die Geldpolitik bleibt Thema. So wird die EZB diese Woche möglicherweise ihren Kurs anpassen. Die US-Notenbank Fed dürfte dann Ende Juli den Leitzins senken.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

