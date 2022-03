dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Die Erholung im Dax (DAX 40) geht am Mittwoch weiter: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt 0,7 Prozent höher auf 14 572 Punkte. Vor einer Woche hatte der Dax mit 14 553 Punkten den bisherigen Höhepunkt seiner rasanten Erholung vom Tief erreicht, auf das er im Zuge des Ukraine-Kriegs in der zweiten März-Woche gefallen war. Damals war der Dax mit 12 438 Punkten bis auf das Niveau von November 2020 abgestürzt. "Die Börsen-Ampeln stehen wieder auf Grün", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. "Das Ausbleiben neuer negativer Nachrichten ist für die Börsen im Moment schon eine gute Nachricht." Die Stimmung der Anleger habe sich verbessert und die Risikobereitschaft sei wieder gestiegen. Dazu trage möglicherweise auch die Sorge vor weiteren Kursverlusten am Rentenmarkt bei, so Altmann.

USA: - GEWINNE - Die Wall Street ist nach der Pause zu Wochenbeginn wieder auf den Erholungskurs eingeschwenkt. Die Aussicht auf einen möglicherweise steiler als bislang erwarteten Zinserhöhungskurs der US-Notenbank trieb am Dienstag Finanzwerte an. Zudem sorgten erfreuliche Geschäftszahlen des Sportwarenherstellers Nike für gute Laune. Darüber hinaus nahmen die Anleger erleichtert zur Kenntnis, dass die Ölpreise den jüngsten starken Anstieg vorerst nicht fortsetzten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,74 Prozent auf 34 807,46 Punkte zu und näherte sich damit wieder der zuletzt Mitte Februar überschrittenen Marke von 35 000 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,13 Prozent auf 4511,61 Punkte hoch, und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 1,94 Prozent auf 14 654,33 Zähler.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asien haben am Mittwoch weiter zugelegt. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 um drei Prozent auf 28 040 Punkte zu. In Hongkong gewann der Leitindikator Hang Seng zuletzt um knapp eineinhalb Prozent. In China zog der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland im späten Handel moderat an. Gewinne gab es auch in Südkorea und Australien.

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

