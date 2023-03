dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax (DAX 40) dürfte am Dienstag an seinen positiven Wochenauftakt anknüpfen. Am Vorabend war in New York bis zum Schluss Erleichterung im Bankensektor spürbar - und so dürfte sich auch hierzulande die Stimmung vorerst nicht eintrüben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 15 186 Punkte. Erst bei knapp 15 250 Punkten winkt dem Leitindex jedoch ein Test der kurzfristig wichtigen 21-Tage-Durchschnittslinie. "Das Marktumfeld verbessert sich", schrieben am Morgen die Experten der Credit Suisse. In den USA hatten am Vorabend zumindest die Standardwerte zugelegt. Als Stütze galten dort Aussagen aus dem Umfeld der Fed, das Bankensystem sei "solide und widerstandsfähig". Außerdem erwägt die US-Regierung laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, ihre Unterstützung für angeschlagene Banken auszuweiten. "Ungeachtet dieses Stimmungsaufschwungs dürfte die Nervosität angesichts der fortgesetzten Straffung der Geldpolitik aber bestehen bleiben", ergänzten die Credit-Suisse-Experten. Ihrer Einschätzung nach sind Aktien mehr und mehr der Konkurrenz durch andere Anlageklassen ausgesetzt, denn festverzinsliche Anlagen seien angesichts gestiegener Renditen deutlich attraktiver geworden.

USA: - GEWINNE - Die Sorgen der Anleger wegen der jüngsten Turbulenzen im US-Bankensektor haben am Montag weiter nachgelassen. Die Risikobereitschaft der Anleger an der New Yorker Wall Street stieg wieder, was am Markt auf gleich mehrere Ursachen zurückgeführt wurde. So verteidigte Michael Barr, der stellvertretende Vorsitzende der Fed für die Bankenaufsicht, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörden und sagte, dass das Bankensystem "solide und widerstandsfähig" sei. Die US-Regierung erwägt laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg außerdem, ihre Unterstützung für angeschlagene Banken auszuweiten. Und die First Citizen Bank will wesentliche Teile der schwer angeschlagenen Silicon Valley Bank (SVB) übernehmen. Deren Kollaps gilt als einer der Auslöser der jüngsten Bankenturbulenzen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den Tag mit einem Plus von 0,60 Prozent auf 32 432,08 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,16 Prozent auf 3977,53 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 allerdings, der nach dem Handelsstart in die Verlustzone gedreht war, gab letztlich um 0,74 Prozent auf 12673,07 Punkte nach. Alle drei Indizes hatten am Freitag nach anfänglichen Verlusten zur Erholung angesetzt und auch im Verlauf der vergangenen Woche Gewinne verbucht.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Dienstag abermals keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,1 Prozent. Der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sank um 0,2 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel um 0,7 Prozent.

DAX 15127,68 +1,14%

XDAX 15169,03 +0,94%

EuroSTOXX 50 4164,62 +0,82%

Stoxx50 3840,32 +1,03%

DJIA 32432,08 +0,60%

S&P 500 3977,53 +0,16%

NASDAQ 100 12673,07 -0,74%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,43 +0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0813 +0,14%

USD/Yen 130,62 -0,72%

Euro/Yen 141,24 -0,58%

ROHÖL:

Brent 77,75 -0,37 USD

WTI 72,74 -0,07 USD

