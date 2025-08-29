DAX 40

24 039,92
-6,29
-0,03 %
<
29.08.2025 07:38:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt auf Richtungssuche

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Der DAX dürfte am Freitag an seine leichte Schwäche im bisherigen Wochenverlauf anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 24.001 Punkte. Zuletzt hatte der Dax nur mit Mühe seine 50-Tage-Linie verteidigt, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend derzeit seitwärts tendiert. Mit seinem Wochentief vom Vortag bei 23.972 Punkten lag er zeitweise darunter. Gleichzeitig bleibt aber auch der Rekord von Mitte Juli bei 24.639 Punkten weiter in Sichtweite. Dem Dax fehlt es an einem klaren Trend. Geopolitische Unsicherheiten mit Blick auf den Ukraine-Krieg sowie die US-Zollpolitik belasten, während das Boom-Thema Künstliche Intelligenz zuletzt an Fahrt verloren hat

USA: - GEWINNE - Eine durchwachsene Reaktion auf den Quartalsbericht von NVIDIA hat am Donnerstag an den New Yorker Börsen Kursgewinnen nicht im Wege gestanden. Vage Hoffnung, dass der Chipriese bald wieder mehr China-Geschäft machen könnte, paarte sich mit einem Ausblick, der die anspruchsvoll gewordenen Anleger nicht ganz zufriedenstellen konnte. Die Nvidia-Aktie selbst scheiterte knapp an einem Rekordhoch und schloss 0,8 Prozent tiefer. Dennoch hatten die Tech-Werte in der Breite die Nase vorn, ihr Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,58 Prozent auf 23.703,45 Punkte zu. Abgesehen von Nvidia und Tesla bewegten sich die übrigen fünf der sieben geläufigen Technologie-Riesen allesamt im Plus - allen voran Alphabet (Alphabet A (ex Google)) mit etwa zwei Prozent. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,32 Prozent höher bei 6.501,86 Punkten. Das Leitbarometer der Wall Street, der Dow Jones Industrial, gewann 0,16 Prozent auf 45.636,90 Zähler.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Am den Börsen in Asien hat sich am Freitag kein gemeinsamer Trend entwickelt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um rund ein halbes Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann hingegen zuletzt 0,7 Prozent, ebenso der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong. In China richteten sich die Blicke auf die Aktien von CATL, dem global bedeutendsten Hersteller von Batterien für Elektroautos. Der Kurs schnellte nach oben, nachdem ein Ausrüstungszulieferer überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und damit unter den Anlegern auch Optimismus für CATL geschürt hatte.

^

DAX 24039,92 -0,03%

XDAX 24055,88 0,06%

EuroSTOXX 50 5396,73 0,07%

Stoxx50 4581,75 -0,12%

DJIA 45636,90 0,16%

S&P 500 6501,86 0,32%

NASDAQ 100 23703,45 0,58%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 129,62 -0,04%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1663 -0,18%

USD/Yen 146,95 0,01%

Euro/Yen 171,38 -0,17%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 111.497 -0,96%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 68,24 -0,38 USD

WTI 64,20 -0,40 USD

°

/mis

