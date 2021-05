dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte stabil starten

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax (DAX 30) dürfte sich am Freitag auf seinem wieder erhöhten Niveau behaupten. Zwei Stunden vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,15 Prozent im Plus auf 15 394 Punkte. Für eine positive Wochenbilanz fehlen ihm aber noch einige Punkte, nach vier Handelstagen beträgt der Saldo minus 0,3 Prozent. Investoren zeigten sich derzeit unsicher, in welche Richtung der nächste Schritt gehen werde, schrieb Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Sie seien derzeit gefangen zwischen Optimismus über die Lockerungen in der Corona-Krise und der Sorge vor einem Inflationsschub. Vor zwei Tagen war der Dax erneut unter die 15 000 Punkte gefallen, am Vortag hatte er sich mit einem Kurssprung um 1,7 Prozent dann aber wieder in Richtung seines auch in dieser Woche aufgestellten Rekordes von 15 538 Zählern begeben. Zum Wochenschluss dürften nun Einkaufsmanagerindizes in den Fokus rücken.

USA: - ERHOLUNG - Die US-Anleger haben am Donnerstag angesichts robuster Daten vom Jobmarkt wieder Mut gefasst. Dort sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter und erreichte das tiefste Niveau seit Beginn der Corona-Krise. Deutliche Gewinne verzeichneten daraufhin vor allem die konjunktursensiblen Technologiewerte, doch mit Blick auf die Inflations- und Zinsentwicklung bleibt die Nervosität der Investoren hoch. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte nach drei Verlusttagen in Folge um 0,55 Prozent auf 34 084,15 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,06 Prozent auf 4159,12 Zähler nach oben. Der technologielastige NASDAQ 100 zog um 1,94 Prozent auf 13 494,09 Punkte an.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,8 Prozent zu. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen fiel um 0,7 Prozent und in Hongkong trat der Hang-Seng-Index (Hang Seng) nahezu auf der Stelle.

DAX 15370,26 +1,70%

XDAX 15360,58 +1,24%

EuroSTOXX 50 3999,91 +1,60%

Stoxx50 3425,34 +1,34%

DJIA 34084,15 +0,55%

S&P 500 4159,12 +1,06%

NASDAQ 100 13494,09 +1,94%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,87 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2234 +0,05%

USD/Yen 108,757 -0,01%

Euro/Yen 133,054 +0,04%

ROHÖL:

Brent 65,29 +0,17 USD

WTI 62,23 +0,29 USD

