dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte zulegen

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach schwächerem Wochenstart dürfte der Dax (DAX 40) am Dienstag wieder zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,3 Prozent höher auf 15 622 Punkte. Das Jahreshoch von Anfang März bei 15 706 Punkte besitzt wieder Anziehungskraft. Die überraschende Drosselung der Produktion durch die Öl -Allianz Opec+ vom Wochenende steckte der Dax am Montag mit einem kleinen Minus weg. An der Wall Street setzte der Dow Jones Industrial seine Erholung sogar auf den höchsten Stand seit sechs Wochen fort. Auch der S&P 500 blieb dank der starken Ölwerte robust. Nur die zuletzt vorgepreschten Technologiewerte büßten etwas ein. Die Ölpreise bauten ihre starken Gewinne vom Vortag leicht aus. US-Notenbanker James Bullard kommentierte den Schritt der Opec+ recht gelassen. Er mache den Job der Fed in der Inflationssenkung nicht einfacher, aber ein nachhaltiger Einfluss sei noch offen. Zudem habe er die Ölpreise ohnehin bereits höher erwartet, im recht günstigen Umfeld.

USA: - STANDARDWERTE WEITER ERHOLT, TECHS ETWAS SCHWÄCHER - Die US-Börsen sind am Montag uneinheitlich in den Börsenmonat April gestartet. Getragen von Kursgewinnen bei Öl-Aktien waren Standardwerte bei Anlegern in der Favoritenrolle, während Tech-Aktien an Anziehungskraft verloren. Eine schwache Stimmung in der US-Industrie bremste nicht, sie milderte aber die zuvor vom Ölpreis angefachten Inflations- und Zinssorgen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) setzte seinen jüngsten Kursaufschwung fort, indem er um 0,98 Prozent auf 33 601,15 Zähler stieg. Mit knapp 33 633 Zählern erreichte er im Verlauf den höchsten Stand seit gut sechs Wochen. Der breit gefasste S&P 500 legte in seinem Kielwasser zu Handelsschluss um 0,37 Prozent auf 4124,51 Zähler zu. Kursverluste gab es nach zuletzt gutem Lauf aber für den NASDAQ 100, der infolge skeptischer Aussagen der US-Bank Morgan Stanley zum Tech-Sektor um 0,25 Prozent auf 13 148,35 Punkte sank. Am Freitag war der technologielastige Auswahlindex erstmals seit August wieder über 13 000 Punkten gestiegen, diese Marke konnte er komfortabel verteidigen.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag mehrheitlich zugelegt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,3 Prozent. Der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen notierte leicht im Plus. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel hingegen um 0,8 Prozent. Kursgewinne gab es in Südkorea und Australien.

DAX 15580,92 -0,31%

XDAX 15611,51 -0,30%

EuroSTOXX 50 4311,05 -0,09%

Stoxx50 3952,47 +0,29%

DJIA 33601,15 +0,98%

S&P 500 4124,51 +0,37%

NASDAQ 100 13148,35 -0,25%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,46 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0891 -0,08%

USD/Yen 132,86 +0,31%

Euro/Yen 144,69 +0,24%

ROHÖL:

Brent 85,33 +0,40 USD

WTI 80,81 +0,39 USD

