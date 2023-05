dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax erholt vor Fed-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLT ERWARTET - Der Dax (DAX 40) dürfte sich am Mittwoch etwas von seinem schwachen Vortag erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast 0,3 Prozent höher auf 15 772 Punkte. Tags zuvor war er im frühen Handel mit 16 011 Punkten auf einen neuerlichen Höchststand seit Januar 2022 nach oben gelaufen. Letztlich nahmen die Anleger nach 15 Prozent Kursplus im laufenden Jahr an der runden Marke jedoch Gewinne mit. Zur Wochenmitte gehört ihre Aufmerksamkeit zunächst zahlreichen Quartalsberichten, bevor am Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank in den Fokus rückt. Die Fed könnte dabei ihre vorerst letzte Zinsanhebung im aktuellen Zyklus durchführen. Nach kräftigen Erhöhungen seit März 2022 wird an den Märkten mit nur noch einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Der Fed-Leitzins würde dann in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent liegen. Vor gut einem Jahr hatte er noch an der Nulllinie gelegen.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Dienstag nachgegeben. Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed herrschte Nervosität. Zudem fielen die Konjunkturdaten der weltweit größten Volkswirtschaft schwächer aus als erwartet und einmal mehr kamen auch wieder Sorgen über die Lage der US-Regionalbanken auf. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab letztlich um 1,08 Prozent auf 33 684,53 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,16 Prozent auf 4119,58 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,89 Prozent auf 13 113,66 Punkte abwärts.

ASIEN: - VERLUSTE - Vor dem Fed-Zinsentscheid hat die Börse in Hongkong am Mittwoch nachgegeben. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) fiel zuletzt um 1,6 Prozent. Der australische S&P ASX 200 fiel um 1,1 Prozent. In Festlandchina und in Japan wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

^

DAX 15726,94 -1,23%

XDAX 15781,30 -1,14%

EuroSTOXX 50 4294,85 -1,48%

Stoxx50 4000,65 -1,23%

DJIA 33684,53 -1,08%

S&P 500 4119,58 -1,16%

NASDAQ 100 13113,66 -0,89%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 136,11 -0,12%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1024 +0,22%

USD/Yen 136,09 -0,34%

Euro/Yen 150,06 -0,09%

°

ROHÖL:

^

Brent 75,32 -0,00 USD

WTI 71,60 -0,06 USD

°

/mis