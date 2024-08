dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax höher vor US-Zinssignalen

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Die verhaltene Erholung des deutschen Aktienmarktes dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Große Kurssprünge sind kurz vor der Sitzung der US-Notenbank Fed jedoch nicht zu erwarten. Der Broker IG berechnete den DAX am Mittwoch gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit 18.450 Punkten moderat im Plus. Erst nach dem Börsenschluss hierzulande stehen die Ergebnisse der Fed-Tagung auf der Agenda, eine Zinssenkung wird zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erwartet. Die Notenbanker dürften aber den Märkten vermitteln, dass die Fed kurz davor steht, die Zinsen zum ersten Mal im laufenden Zyklus zu senken, prognostiziert Matthew Ryan, Stratege beim Finanzinstitut Ebury. Eine Zinssenkung im September sei an den Märkten aber "bereits mehr als vollständig eingepreist". Gegensätzliche Signale gibt es derweil von den Quartalsbilanzen aus den USA. Während am Vorabend Microsoft mit dem Wachstum im Cloud-Geschäft enttäuscht hatte, konnte die Halbleiterfirma AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) mit dem Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz überzeugen. Microsoft-Aktien fielen nachbörslich um 2,6 Prozent, Papiere von AMD zogen um 7,6 Prozent an. Hierzulande lassen sich unter anderem Siemens Healthineers, Fresenius (Fresenius SECo), adidas und die Lufthansa in die Geschäftsbücher blicken.

USA: - DURCHWACHSEN - Vor den am Mittwoch erwarteten Zinsaussagen der US-Notenbank Fed sowie weiteren Quartalsbilanzen von Tech-Riesen haben sich die wichtigsten US-Aktienindizes in unterschiedliche Richtungen bewegt. Daten zu dem vom Conference Board ermittelten Verbrauchervertrauen bewegten am Dienstag dagegen kaum, auch wenn die Stimmung im Juli etwas besser als erwartet war. Der Dow Jones Industrial legte letztlich um 0,50 Prozent auf 40.743,33 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 verlor dagegen 0,50 Prozent auf 5.436,44 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 1,38 Prozent auf 18.796,27 Punkte nach unten.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um 0,1 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann gut zwei Prozent, ebenso wie der techwertelastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong.

DAX 18411,18 0,49%

XDAX 18418,12 0,36%

EuroSTOXX 50 4841,00 0,53%

Stoxx50 4441,05 0,25%

DJIA 40743,33 0,50%

S&P 500 5436,44 -0,50%

NASDAQ 100 18796,27 -1,38%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,48 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0825 0,09%

USD/Yen 152,72 -0,02%

Euro/Yen 165,31 0,06%

ROHÖL:

Brent 79,70 +1,07 USD

WTI 76,01 +1,28 USD

