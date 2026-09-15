dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax leicht im Minus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Die neu aufgeflammten KI-Bedenken und der hohe Ölpreis bleiben wohl auch am Dienstag eine Bürde für die Börsen. Davon getrübt dürfte auch der DAX nochmals etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 25.395 Punkte. Er navigiert damit weiterhin auf seinem niedrigsten Niveau seit Ende Juli - und in der Nähe der 100-Tage-Linie, die aktuell bei 25.230 Zählern verläuft. Darunter würde dann schon die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten ins Blickfeld rücken.

USA: - IM MINUS - Eine moderate Entspannung bei den Ölpreisen hat den US-Börsen am Montag etwas geholfen. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor letztlich noch 0,82 Prozent auf 29.127,16 Punkte. Ihn belastete weiter die Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI), welche vor allem die Halbleitertitel nach unten zog. Der marktbreite S&P 500 dämmte mit 7.619,98 Punkten sein Minus auf 0,48 Prozent ein. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nach zeitweisen Gewinnen um 0,29 Prozent auf 52.421,20 Punkte nach unten.

ASIEN: - LEICHTE ABSCHLÄGE - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag wegen der weiter hohen Ölpreise und der Diskussion über die Nachhaltigkeit des KI-Booms weiter nachgegeben. Die Abschläge in China, Hongkong, Japan und Südkorea hielten sich aber in Grenzen.

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DAX 25440,81 -0,5%

XDAX 25514,07 -0,23%

EuroSTOXX 50 6260,38 -1,02%

Stoxx50 5319,67 -0,24%

DJIA 52421,20 -0,29%

S&P 500 7619,98 -0,48%

NASDAQ 100 29127,16 -0,82%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 120,14 -0,12%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1535 -0,12%

USD/Yen 154,87 0,34%

Euro/Yen 178,63 0,21%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 77.365 -1,05%

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ROHÖL:

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Brent 107,44 +1,76 USD

WTI 103,30 +1,91 USD

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/zb