dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax leicht im Plus erwartet

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach dem Rücksetzer vom Wochenbeginn dürften sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag stabilisieren. Der Ölpreis, dessen Rally die Börsen am Vortag weltweit belastet hatte, hat sich auf höherem Niveau eingependelt. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) knapp eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte höher bei 12 388 Zählern.

USA: - IM MINUS - Der Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen vom Wochenende hat den Aufwärtstrend an der Wall Street erst einmal gestoppt. Am Montag schloss der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) mit einem Minus von 0,52 Prozent bei 27 076,82 Punkten. Am vergangenen Donnerstag hatte der Index ein neues Rekordhoch nur knapp verpasst und am Freitag bereits merklich an Schwung verloren.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die Märkte keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan, wo es am Montag wegen eines Feiertags keinen Handel gegeben hatte, geht es ebenso wie in Südkorea leicht nach oben, während die Märkte in China im Minus sind.

DAX 12.380,31 -0,71%

XDAX 12.396,41 -0,49%

EuroSTOXX 50 3.518,45 -0,89%

Stoxx50 3.190,04 -0,59%

DJIA 27.076,82 -0,52%

S&P 500 2.997,96 -0,31%

NASDAQ 100 7.852,41 -0,51%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,96 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1012 0,09%

USD/Yen 108,18 0,04%

Euro/Yen 119,13 0,13%

ROHÖL:

Brent 68,44 -0,58 USD

WTI 62,13 -0,77 USD

