dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit Gewinnen erwartet

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Die historische Entscheidung der US-Notenbank Fed für mehr Spielraum bei ihrem Inflationsziel dürfte vor dem Wochenende die Kurse am deutschen Aktienmarkt stützen. Der Leitindex Dax (DAX 30) wurde am Freitag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG mit 13 120 Punkten 0,2 Prozent höher indiziert im Vergleich zum Schlusskurs vom Vortag. Da hatte sich der Dax erneut nicht über der Hürde bei 13 200 Zählern etablieren können und war dann zurückgefallen. Die Fed erfüllte am Vorabend die jüngsten Spekulationen mit der Ankündigung, dass die Zwei-Prozent-Marke künftig ein Durchschnittsziel und kein Fix-Ziel mehr sein soll. Nach Einschätzung des Ökonomen Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba sinkt damit der Druck, nach einer Phase niedriger Inflation mit Zinserhöhungen gegenzusteuern. An den Finanzmärkten wurde dies als starkes Zeichen für eine ungebrochen lockere Geldpolitik in den USA gewertet.

USA: - DOW LEGT ZU, NASDAQ GIBT NACH - Die historische Entscheidung der US-Notenbank Fed für mehr Spielraum bei ihrem Inflationsziel hat dem US-Aktienmarkt am Donnerstag nur bedingt Rückenwind gebracht. Größere Überraschungen gab es bei den Ankündigungen der Fed denn auch nicht. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,57 Prozent auf 28 492,27 Punkte zu. Das New Yorker Kursbarometer schlug sich so dieses Mal besser als die zuletzt stark gefragten Technologiewerte. Der technologielastige NASDAQ 100 schaffte zwar früh den nächsten Rekord, dann ging ihm aber die Luft aus. Am Ende gab er um 0,38 Prozent auf 11 926,16 Zähler nach. Der marktbreite S&P 500 schloss dagegen 0,17 Prozent höher bei 3484,55 Zählern.

ASIEN: - GEWINNE IN CHINA, VERLUSTE IN JAPAN - Die Aussicht auf wohl noch viel länger strömendes Billiggeld der US-Notenbank Fed hat die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens am Freitag zuversichtlich gestimmt. So wird die Federal Reserve sich bei ihrem Inflationsziel künftig an Durchschnittswerten orientieren, statt an einem eher fixen Wert. Das dürfte Experten ihr Experten zufolge erlauben, auch in einem Wirtschaftsaufschwung hinein, die Zinsen länger niedrig zu halten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um rund ein Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann 0,9 Prozent. Allerdings geriet in Japan der Leitindex Nikkei 225 zuletzt unter Druck und fiel um mehr als ein Prozent infolge von Presseberichten über einen bevorstehenden Rücktritt des japanischen Premierministers Shinzo Abe.

^

DAX 13096,36 -0,71%

XDAX 13070,94 -1,25%

EuroSTOXX 50 3331,04 -0,77%

Stoxx50 2996,57 -0,67%

DJIA 28492,27 0,57%

S&P 500 3484,55 0,17%

NASDAQ 100 11926,16 -0,38%

°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 175,25 -0,10%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1870 0,41%

USD/Yen 106,34 -0,2%

Euro/Yen 126,22 0,19%

°

ROHÖL:

^

Brent 45,10 +0,01 USD

WTI 43,00 -0,04 USD

°

