dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit Jahreshoch im Blick

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax (DAX 40) dürfte sich am Donnerstag von der Marke von 15 500 Punkten wieder nach oben absetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart etwa ein halbes Prozent höher auf 15 580 Punkte. In den Fokus rückt damit wieder das Jahreshoch von vor einer Woche bei 15 658 Punkten. Nach schwächerem Start war es an der Wall Street nach dem europäischen Handelsende ins Plus gegangen, vor allem für Technologiewerte. Auch in Asien prägten am Morgen die Gewinner den Trend. Aktuell stellten sich die Anleger ständig neue Fragen, mit selbstverständlich stets unterschiedlichen Antworten, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick auf die abweichende Bewertung von Wirtschaftsdaten. Tags zuvor seien starke US-Einzelhandelsdaten im Januar letztlich als saisonaler Effekt abgehakt worden.

USA: - GEWINNE - Die New Yorker Börsen haben sich am Mittwoch mühsam ins Plus vorgearbeitet. Wie schon am Vortag entwickelten sich die an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerte etwas besser als die Standardwerte an der Wall Street. Anleger taten sich weiter schwer damit, eindeutige Schlüsse aus aktuellen Wirtschaftsdaten zu ziehen. Während der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,11 Prozent auf 34 128,05 Punkte stieg, es dabei aber erst in den Schlussminuten in die Gewinnzone schaffte, legte der marktbreite S&P 500 um 0,28 Prozent auf 4147,60 Punkte zu. Der NASDAQ 100 dagegen schaffte es mit 0,77 Prozent auf 12 687,89 Zählern am deutlichsten ins Plus. Unter anderem hoben dort starke Zahlen des Unterkünfte-Vermittlers Airbnb die Stimmung.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag zugelegt. Rückenwind kommt von der Wall Street, die im Handelsverlauf zunehmend erstarkt war. Starke US-Einzelhandelsdaten zum Januar, die die US-Notenbank Fed zu einem weiteren straffen geldpolitischen Kurs verleiten könnten, wurden letztlich als saisonaler Effekt abgehakt. In Tokio schloss der Nikkei 225 0,7 Prozent im Minus. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (Hang Seng) stieg um 1,5 Prozent und der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann 0,2 Prozent.

DAX 15506,34 +0,82%

XDAX 15564,08 +0,67%

EuroSTOXX 50 4280,04 +0,97%

Stoxx50 3947,97 +0,31%

DJIA 34128,05 +0,11%

S&P 500 4147,60 +0,28%

NASDAQ 100 12687,89 +0,77%

Bund-Future 134,91 +0,05%

Euro/USD 1,0703 +0,12%

USD/Yen 133,87 -0,18%

Euro/Yen 143,28 -0,06%

Brent 85,99 +0,61 USD

WTI 79,31 +0,72 USD

