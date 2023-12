dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax nimmt Kurs auf 17 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD ERWARTET - Mit dem Signal für wohl etwa drei Zinssenkungen 2024 hat die US-Notenbank Fed die Hoffnungen der Anleger erfüllt. Der Dax (DAX 40) reagiert am Donnerstag entsprechend positiv und jagt auf die runde Marke von 17 000 Punkten zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt 1,2 Prozent höher auf 16 964 Punkte. Damit winken neue Rekordstände und der Ausbau der Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober auf rund 16 Prozent. "Die einfache Botschaft der Fed-Sitzung lautet: In Anbetracht merklich gefallener Inflationsraten bedarf es keiner Leitzinsen von über 5 Prozent mehr", erklärte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank.

USA: - DOW AUF REKORDHOCH - Die Perspektive deutlich sinkender Leitzinsen hat den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Der bekannteste Wall-Street-Index übersprang zudem erstmals die Hürde von 37 000 Punkten und ging letztlich mit einem Plus von 1,40 Prozent auf 37 090,24 Zähler aus dem Tag. Seit seiner Rally nach dem Zwischentief Ende Oktober hat der Dow nun etwas mehr als 14 Prozent hinzugewonnen. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von knapp 12 Prozent zu Buche.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA im kommenden Jahr sorgte insgesamt aber auch in Fernost für etwas Rückenwind. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen büßte zuletzt 0,3 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in Hongkong um 0,9 Prozent zulegte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent tiefer.

DAX 16766,05 -0,15

XDAX 16891,42 0,53

EuroSTOXX 50 4530,19 -0,14

Stoxx50 4074,77 0,06

DJIA 37090,24 1,40

S&P 500 4707,09 1,37

NASDAQ 100 16562,37 1,27°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,64 0,23%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0898 0,16

USD/Yen 141,53 -1,00

Euro/Yen 154,25 -0,85°

ROHÖL:

Brent 74,66 0,40 USD

WTI 69,80 0,33 USD°

