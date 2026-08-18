dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekord rückt etwas weiter weg

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der DAX tut sich nach dem Rekordhoch aus der Vorwoche weiter schwer. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund drei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 26.250 Punkte. Seit Mittwoch gab es keine Höchststände, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen. Am Dienstag sprechen maue Vorgaben aus Asien für einen schwächeren Start. Vor allem der japanische Nikkei 225 gibt nach seiner jüngsten Erholung wieder deutlicher nach. Hier warten die Anleger seit Juni auf Rekorde. Marktexperte Stephen Innes verweist auf steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen als Belastung für Aktien, während sich die erhoffte Lösung im Iran-Krieg weiterhin nicht abzeichnet.

USA: - IM MINUS - Verdüsterte Aussichten auf Frieden im Iran-Krieg haben den US-Aktienmärkten am Montag zu schaffen gemacht. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,51 Prozent tiefer. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent abwärts. US-Präsident Donald Trump sagte Berichten zufolge, er habe es nicht eilig, den Krieg mit dem Iran zu beenden. Zudem kündigte er eine Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus an. Am Montag hatte er dem Oman gedroht. Dieser ist bislang keine aktive Kriegspartei. "Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren", sagte Trump dem Sender Fox News. Das Sultanat soll derzeit mit dem Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Straße von Hormus geregelt sein soll - bisher ohne Einigung.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Die schwachen Vorgaben aus den USA und wieder höhere Ölpreise belasteten die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt rund zwei Prozent ein. In China gab der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen um 0,8 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,7 Prozent sank. US-Präsident Donald Trump sagte Berichten zufolge, er habe es nicht eilig, den Krieg mit dem Iran zu beenden. Zudem kündigte er eine Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus an.

^

DAX 26.338,61 -0,38%

XDAX 26.296,90 -0,60%

EuroSTOXX 50 6.530,45 -0,14%

Stoxx50 5.500,53 -0,08%

DJIA 53.459,78 -0,51%

S&P 500 7.745,06 -0,52%

NASDAQ 100 29.995,38 -0,17%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 123,95 -0,07%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1571 -0,09%

USD/Yen 159,71 0,16%

Euro/Yen 184,80 0,07%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 64.198 -0,45%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 91,50 0,63 USD

WTI 85,23 0,73 USD°

/jha/