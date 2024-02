dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekordlauf setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORDLAUF GEHT WEITER - Nach seinem Ausbruch aus der jüngst engen Handelsspanne tags zuvor zeichnet sich für den Dax (DAX 40) am Freitag ein weiteres Rekordhoch ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,3 Prozent höher auf 17 105 Punkte. Rückenwind kommt einmal mehr von der Wall Street, die ihre Gewinne im späten Handel noch etwas ausgebaut hatte. US-Konjunkturdaten waren zwar uneinheitlich ausgefallen, Investoren schauten aber vor allem auf eher schwache Einzelhandelsumsätze. Sorgen, dass die Konsumlaune überhitzt, seien gemindert wurden, erklärte Experte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management.

USA: - RALLY GEHT WEITER - Die US-Börsen haben ihre Erholungsrally mit weiterem Schwung fortgesetzt und befinden sich wieder knapp unter ihren Höchstständen. Die zuletzt enttäuschenden US-Verbraucherpreise wurden abgehakt. Zugleich hatten die durchwachsenen Wirtschaftsdaten am Donnerstag insgesamt wenig Einfluss auf die Stimmung der Anleger an der New Yorker Wall Street und der vorwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Börse. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,91 Prozent höher auf 38 773,12 Punkte.

ASIEN: - FREUNDLICHER WOCHENAUSKLANG - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag weiter zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Märkte sorgte auch in Asien für Rückenwind. In Japan schloss der Nikkei 225 0,9 Prozent höher. Das Rekordhoch rückt damit näher. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) noch deutlicher um 2,6 Prozent zu. Auf dem chinesischen Festland ruhte der Handel unterdessen weiterhin.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

ROHÖL:

