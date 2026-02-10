NASDAQ Composite Index

10.02.2026 07:30:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax ringt mit 25.000er-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Der DAX dürfte am Dienstag erst einmal weiter Mühe mit der Charthürde um die Marke von 25.000 Punkten haben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 24.995 Punkte. Am Montagabend war der Dax, getragen von weiter starken US-Indizes, bis auf 25.016 Punkte gestiegen. Das eine Woche alte, nächste Zwischenhoch liegt knapp unter 25.100 Punkten. Nach dem europäischen Handelsende ging den US-Indizes (Dow Jones Industrial) etwas der Schwung aus. Der Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 hielt sich aber letztlich über der zurückeroberten 100-Tage-Linie - einem Gradmesser für den längerfristigen Trend. Der marktbreite S&P 500 ist in Lauerstellung, seinen Rekord von Ende Januar zu toppen. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch könnten die Anleger aber zunächst eine kleine Warteschleife fliegen.

USA: - NASDAQ IM PLUS; DOW UNVERÄNDERT - Nach seinem Rekordhoch über 50.000 Punkten am Freitag hat sich der Dow Jones Industrial zum Wochenstart über der runden Marke behauptet. Nachdem der US-Leitindex im frühen Montagshandel zunächst weiter bis auf etwas über 50.219 Zähler gestiegen war, beendete er den Handel mit plus 0,04 Prozent beim Stand von 50.135,87 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,47 Prozent auf 6.964,82 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 0,77 Prozent auf 25.268,14 Punkte und setzte so seine bereits am Freitag eingeleitete Erholung fort. Davor hatten es Technologiewerte tendenziell schwerer als Standardwerte, Anleger schichteten vor allem aus Sorge vor zu hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) in traditionellere Werte um.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Deutlich nach oben ging es in Japan, wo bereits am Vortag der Wahlsieg der Liberaldemokraten kräftigen Rückenwind beschwert hatte. Anleger setzen auf darauf, dass die Regierung der Wirtschaft des Landes mit viel Geld unter die Arme greift. Der Leitindex Nikkei 225 erklomm ein weiteres Rekordhoch und notierte kurz vor dem Handelsende 2,3 Prozent im Plus. In China stieg der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,1 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann rund ein halbes Prozent. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss indes knapp im Minus.

DAX 25014,87 1,19%

XDAX 25023,02 1,04%

EuroSTOXX 50 6059,01 1,01%

Stoxx50 5165,58 0,68%

DJIA 50135,87 0,04%

S&P 500 6964,82 0,47%

NASDAQ 100 25268,14 0,77%

RENTEN:

Bund-Future 128,44 0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1907 -0,06%

USD/Yen 155,34 -0,34%

Euro/Yen 184,97 -0,41%

BITCOIN:

Bitcoin 69.270 -1,18%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 68,89 -0,15 USD

WTI 64,16 -0,21 USD

